«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії

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«Оппенгеймер» Крістофера Нолана став найкасовішим байопіком в історії, заробивши $912,7 млн у світовому прокаті, пише The Wrap.

Тим самим фільм випередив «Богемну рапсодію» 2018 року, яка зібрала $910,8 млн.

Стрічка розповідає про роботу та життя фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера, який очолював у Другу світову проєкт США зі створення ядерної зброї «Мангеттенський проєкт».

В основу сценарію ліг роман «Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера», удостоєний Пулітцерівської премії 2006 року.

Головну роль зіграв Кілліан Мерфі, а також у фільмі знялися Роберт Дауні — молодший, Емілі Блант, Флоренс Пʼю, Метт Деймон, Кеннет Брана і Рамі Малек.

Зазначимо, що Малек за роль Фредді Меркʼюрі у «Богемній рапсодії» отримав свого першого «Оскара», і хоча в «Оппенгеймері» він зʼявляється всього на кілька хвилин, його епізодичний персонаж надзвичайно важливий: вчений Девід Гілл обожнював роботу Оппенгеймера, а його свідчення згодом розкрили змову, скоєну проти вченого Льюїсом Штраусом, якого так і не призначили через це на посаду міністра торгівлі США.

«Оппенгеймер» досі йде в кінотеатрах і наразі вважається одним з головних претендентів на премію «Оскар».