У столиці Судану палає хмарочос — тривають бої

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У столиці Судану Хартумі горить хмарочос Greater Nile Petroleum Oil Company. У місті тривають бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF).

Про це пише BBC.

Поки що точно не відомо, що спричинило загоряння 18-поверхового хмарочоса нафтової компанії.

Повітряні удари та наземні бої тривають у Хартумі та інших містах з квітня. За даними ООН, понад мільйон людей залишили країну.