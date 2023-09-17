Джерела «Бабеля»: Вибухи в Севастополі — це спільна операція ГУР і ВМС

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Увечері 17 вересня в окупованому Севастополі в районі мису Фіолент пролунали вибухи.

Джерела «Бабеля» повідомляють, що вибухи в Севастополі — це спільна спецоперація Головного управління розвідки і Військово-морських сил.

На мисі Фіолент, де лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Також там розташована радіотехнічна станція з дванадцятьма радіолокаційними антенами.

У Міноборони рф заявили, що російська ППО нібито знищила два безпілотники над південно-західною частиною Криму.