Джерела «Бабеля»: Вибухи в Севастополі — це спільна операція ГУР і ВМС
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Увечері 17 вересня в окупованому Севастополі в районі мису Фіолент пролунали вибухи.
Джерела «Бабеля» повідомляють, що вибухи в Севастополі — це спільна спецоперація Головного управління розвідки і Військово-морських сил.
На мисі Фіолент, де лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Також там розташована радіотехнічна станція з дванадцятьма радіолокаційними антенами.
У Міноборони рф заявили, що російська ППО нібито знищила два безпілотники над південно-західною частиною Криму.
- У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів. На ранок стало відомо про два епіцентри займання в Південній бухті та один — у Корабельній бухті. Міністерство оборони росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито десятьма крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.
- В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив, що удару по Севастополі завдала українська авіація, і натякнув на роботу ракет Storm Shadow. Речник Військово-морських сил додав, що уражений у Севастополі «Мінськ» не підлягає відновленню.