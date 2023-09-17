Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними — після їхніх односторонніх ембарго на імпорт зерна з України.

Про це пише Reuters.

За словами речниці Єврокомісії, зараз важливо, щоб усі країни працювали «у дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли». Вона також додала, що ЄС зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна.

У понеділок, 18 вересня, відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС щодо зерна з України.