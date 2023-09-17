Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними — після їхніх односторонніх ембарго на імпорт зерна з України.
Про це пише Reuters.
За словами речниці Єврокомісії, зараз важливо, щоб усі країни працювали «у дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли». Вона також додала, що ЄС зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна.
У понеділок, 18 вересня, відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС щодо зерна з України.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.