Мер Херсону Ігор Колихаєв у російському полоні. Він на території рф

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Мер Херсону Ігор Колихаєв, який вважався зниклим безвісти, знаходиться у російському полоні на території рф.

Про це «Суспільному» розповів його син Святослав.

Він отримав підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Я звʼязався з Червоним Хрестом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоровʼя не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», — розповів Святослав.