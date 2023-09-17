Мер Херсону Ігор Колихаєв у російському полоні. Він на території рф
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Мер Херсону Ігор Колихаєв, який вважався зниклим безвісти, знаходиться у російському полоні на території рф.
Про це «Суспільному» розповів його син Святослав.
Він отримав підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
«Я звʼязався з Червоним Хрестом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоровʼя не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», — розповів Святослав.
- Із 28 червня 2022 року про мера Херсону Ігоря Колихаєва ніхто нічого не чув. Він залишався в Херсоні попри окупацію, мовляв, виконує обовʼязок перед виборцями. Тодішній глава ОВА Геннадій Лагута, який помер 17 вересня 2023 року, розкритикував Колихаєва за такий крок. Врешті мера викрали.