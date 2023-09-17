Помер колишній голова Херсонщини Геннадій Лагута. У лютому він отримав підозру від СБУ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У ніч на 17 вересня помер колишній голова Херсонської області Геннадій Лагута.
Про це повідомили Херсонська ОВА та місцеве видання «Мост».
Обласна адміністрація пише, що він «передчасно пішов з життя». Подробиць не зазначають. Причини смерті наразі невідомі.
Видання з посиланням на власні джерела пише, що Лагута помер вночі в одній з київських лікарень.
- Лагута обіймав посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації з жовтня 2021 року по липень 2022-го. Він був очільником Херсонщини на початку повномасштабного російського вторгнення. Звільнив його президент указом від 9 липня.
- У лютому 2023 року СБУ повідомила Лагуті про підозру за двома статтями — шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.