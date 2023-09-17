Генсек НАТО закликав світ готуватися до довготривалої війни росії проти України

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Reuters / «Бабель»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна росії проти України триватиме довго. Союзники і світ повинні бути до цього готові.

Його слова цитує німецьке видання Spiegel.

«Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися. Ми всі хочемо якнайшвидшого миру. Водночас ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент путін та росія припинять війну, у нас буде мир», — сказав генсек.

Він зазначив, що після війни Україна має отримати дієві гарантії безпеки, аби рф не напала у майбутньому. Війна не повинна закінчитися мирною угодою, яка стане для росії перепочинком перед агресією.

Столтенберг додав, що Україна без сумніву у підсумку опиниться в НАТО.