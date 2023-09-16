Словаччина до кінця року заборонила імпорт українського зерна

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Уряд Словаччини до кінця 2023 року заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор, передає Aktuality.

«Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів», — сказав він.

За словами премʼєра, уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Єврокомісією та країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення. Одор також наголосив, що Словаччина готова зняти заборону в разі розвʼязання питання.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введено для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.

15 вересня Європейська комісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна в сусідні з Україною країни Європейського союзу.