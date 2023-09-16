Словаччина до кінця року заборонила імпорт українського зерна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Уряд Словаччини до кінця 2023 року заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.
Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор, передає Aktuality.
«Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів», — сказав він.
За словами премʼєра, уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Єврокомісією та країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення. Одор також наголосив, що Словаччина готова зняти заборону в разі розвʼязання питання.
У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введено для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.
15 вересня Європейська комісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна в сусідні з Україною країни Європейського союзу.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.