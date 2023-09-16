До США екстрадували сина наркобарона Ель Чапо

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До США екстрадували сина наркобарона Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків. Про це 15 вересня повідомив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Овідіо Гусмана Лопеса підозрюють у тому, що він разом зі своїм братом очолював могутній наркокартель «Сіналоа», який започаткував його батько. Овідіо також звинувачують у тому, що він замовив убивство співака, який відмовився виступати на його весіллі.

Гусмана Лопеса затримали в січні 2023 року в місті Кульякані. Після цього члени його банди встановили блокпости на дорогах, підпалили автомобілі та обстріляли два літаки. За даними губернатора штату, унаслідок заворушень госпіталізували 18 людей. У трьох аеропортах мексиканського штату Сіналоа скасували понад 100 рейсів.

Овідіо Гусман — один із чотирьох дітей Ель Чапо, які народилися під час його відносин із Гризельдою Лопес у 1980—1990-х роках. Найстаршого з них, Едгара, вбили у перестрілці картелю у 2008 році.

Картель «Сіналоа» — транснаціональна злочинна організація, яка контрабандою ввезла до США понад тисячу тонн кокаїну, марихуани, метамфетаміну та героїну. Наймані вбивці картелю викрадали, катували та вбивали членів конкуруючих банд, щоб зміцнити свою владу. Члени картелю також підкуповували поліцейських і високопосадовців у Мексиці та по всій Центральній Америці, щоб ті заплющували очі на постачання наркотиків і навіть попереджати картель про майбутні рейди.