Угорщина і Словаччина також продовжують ембарго на українське зерно

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Угорщина і Словаччина слідом за Польщею продовжують ембарго на українське зерно, попри рішення Єврокомісії скасувати його.

Як пише Reuters, Угорщина запроваджує заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, деякі види мʼяса, мед та інше. Ембарго підтвердив речник угорського уряду Золтан Ковач, опублікувавши одну із заяв премʼєра Віктора Орбана.

Представник словацького уряду також заявив місцевому телебаченні, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у «конкуренції з дешевим українським зерном».