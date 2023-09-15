Угорщина і Словаччина також продовжують ембарго на українське зерно
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Melissa Askew / Unsplash
Угорщина і Словаччина слідом за Польщею продовжують ембарго на українське зерно, попри рішення Єврокомісії скасувати його.
Як пише Reuters, Угорщина запроваджує заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, деякі види мʼяса, мед та інше. Ембарго підтвердив речник угорського уряду Золтан Ковач, опублікувавши одну із заяв премʼєра Віктора Орбана.
Представник словацького уряду також заявив місцевому телебаченні, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у «конкуренції з дешевим українським зерном».
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку.