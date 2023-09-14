На Херсонщині оголосили обовʼязкову евакуацію родин з дітьми з селищ, які постійно обстрілюються
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.
Про це 14 вересня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Ідеться про: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокамʼянку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.
«Ми готові допомогти з виїздом та облаштуванням на новому місці», — запевнив Прокудін.
Також в області комендантську годину синхронізують зі світловим днем, вона буде з 20:00 до 06:00.
- Уночі 14 вересня російські окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Херсонської області. Загинув шестирічний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у важкому стані. Ще троє людей поранені — це сусіди, які хотіли допомогти дітям, але потрапили під вогонь ворога.