NASA призначило директора з «досліджень НЛО»

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Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору призначило директора з досліджень «невідомих повітряних явищ» (UAP, або НЛО).

Керівник NASA Білл Нельсон оголосив про призначення нового керівника досліджень, але не розкрив особи цієї людини.

Директор з «досліджень НЛО» займатиметься «централізованими комунікаціями, ресурсами та можливостями аналізу даних для створення надійної бази даних для оцінки майбутнього UAP».

«UAP викликає глобальне захоплення. Під час моїх подорожей одне з перших питань, які я часто отримую, стосується цих спостережень. І багато в чому це захоплення повʼязане з його невідомою природою. Якщо ви запитаєте мене, чи вірю я, що існує життя у Всесвіті, яке настільки широке, що мені важко зрозуміти, наскільки воно велике, моя особиста відповідь «так», — сказав Нельсон.