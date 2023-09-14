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США запровадили нові санкції проти росії. У списку також є компанії зі Словенії та Туреччини

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Unsplash

США розширили санкції проти росії через вторгнення в Україну. У новому списку — 24 людини і майже 150 компаній. Про це Міністерство торгівлі оголосило 14 вересня.

У списку 24 людини та такі компанії:

Окрім російських та турецьких компаній, під санкціями опинилися юрособи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, ЦАР та інші.

Наприклад, обмеження введені проти фінських компаній — Siberica і Luminor, — і їхніх естонських та французьких співробітників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам — наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів.