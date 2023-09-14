США запровадили нові санкції проти росії. У списку також є компанії зі Словенії та Туреччини

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США розширили санкції проти росії через вторгнення в Україну. У новому списку — 24 людини і майже 150 компаній. Про це Міністерство торгівлі оголосило 14 вересня.

У списку 24 людини та такі компанії:

81-й, 72-й та 71-й бронетанкові ремонтні заводи;

компанія «Башвзрывтехнологии»;

Росавтодор;

«АвтоВАЗ»;

«Москвич»;

Трансмашхолдинг;

«Сатурн» (будує двигуни);

Ульянівський патронний завод;

Arktec — компанія зі Словенії, яка спеціалізується на електроніці;

ID Ship Agency — турецьке суднобудівне агентство;

CTL Limited — турецька компанія, що постачає електронні компоненти з Європи та США компаніям у рф;

Margiana Insaat Dis Ticaret — компанія з Туреччини, що відправляла до росії комплектуючі до безпілотників;

Demirci Bilisim Ticaret Sanayi — компанія з Туреччини, що постачала до рф датчики й вимірювальне обладнання.

Окрім російських та турецьких компаній, під санкціями опинилися юрособи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, ЦАР та інші.

Наприклад, обмеження введені проти фінських компаній — Siberica і Luminor, — і їхніх естонських та французьких співробітників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам — наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів.