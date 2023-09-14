Bloomberg: Через санкції та тиск Кремля російські мільярдери вивели з Європи активи на $50 мільярдів
- Автор:
- Ліза Бровко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Кремль тисне на підсанкційних російських бізнесменів, щоб ті вивели активи з «недружніх» країн. Від початку повномасштабної війни вони перевели з Європи щонайменше $50 мільярдів.
Про це пише Bloomberg.
Роками російські мільярдери зберігали гроші в Європі, користуючись зручними для інвесторів правовими системами, дивідендами в іноземній валюті та низькими податками. Однак зараз чимало найзаможніших росіян перебувають під санкціями країн ЄС, Великої Британії та США і втрачають місця для розміщення статків.
Після лютого 2022 року росіяни почали виводити активи в росію і «дружні»до неї країни, зокрема в Обʼєднані Арабські Емірати та Казахстан. Наприклад, активи мільярдера Андрія Гурʼєва і сталеливарного магната Віктора Рашнікова перемістилися зі Швейцарії та Кіпру до рф.
Наразі дія угод про подвійне оподаткування призупинена, що зробило нераціональним залишатися зареєстрованим у європейських країнах. Росія ускладнює виплату дивідендів або продаж активів компаніям, зареєстрованим у таких юрисдикціях.
У серпні путін наказав уряду створити механізм, щоб росія змогла відновити контроль над російськими компаніями, якщо їх зараз контролюють з-за кордону через санкції. Також Кремль використовує внутрішні «офшорні» зони з низьким рівнем податків, щоб повернути гроші багатих росіян у країну. Водночас рф підняла вартість зберігання активів у Кіпрі та Мальті, щоб було вигідніше перереєструвати холдинги з міжнародними активами в росії, а тоді — претендувати на додаткові пільги.
Активи переміщують не тільки найбагатші — інші росіяни теж повертають гроші у рф. У 2023 році до російських «офшорів» перейшли 115 компаній (загалом їх там 254).
Тим часом непідсанкційні мільярдери теж надають перевагу розміщенню активів у «дружніх» країнах: сталевий магнат Володимир Лісін і транспортний холдинг Globaltrans Investment Plc переїхали з Кіпру в Абу-Дабі , а другий за величиною російський золотодобувник Polymetal International Plc перереєструвався в Казахстані.
- 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Естонія планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу почали заморожувати російські активи. Офіційні представники нашої країни очікують, що ці активи будуть конфісковані та передані Україні. Зокрема, таку ініціативу вже серйозно розглядають у США. 3 лютого генпрокурор Меррік Гарланд уперше дозволив передати Україні конфісковані кошти російського олігарха.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і в першому кварталі 2023 року принесла майже €750 мільйонів прибутку. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.