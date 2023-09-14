У Криму поблизу Євпаторії пролунали вибухи й здійнявся стовп вогню
- Автор:
- Ліза Бровко
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Поблизу Євпаторії у Криму вранці 14 вересня пролунали вибухи. Місцеві пабліки написали, що стовп вогню розгорівся в районі сел Заозерне та Уютне, а вулицями їздять медики й рятувальники. Близько 05:40 рух Кримським мостом перекрили.
Пізніше в Міноборони рф заявили, що російська Протиповітряна оборона нібито збила 11 безпілотників над Кримом.
А тим часом кримські Telegram-канали припустили, що «приліт» міг бути по російській базі ППО, що розташована між селами Уютне і Молочне під Євпаторією.
- Учора окупований Севастополь атакували крилаті ракети й надводні дрони. Три ракети влучили в ціль і серйозно пошкодили дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ», які стояли в сухому доці на Севастопольському морському заводі.