У Києві відсторонили директора Департаменту безпеки КМДА. Він проходить у справі про загибель людей перед укриттям

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Київський апеляційний суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, який підозрюється у службовій недбалості із тяжкими наслідками.

Про це повідомляє столична прокуратура.

Суд слухав справу про загибель людей перед закритим укриттям. Як повідомляє «Суспільне», на думку прокуратури, Ткачук, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків.

Прокурор Яна Луцишина пояснила, що більшість працівників департаменту допитані в рамках цієї справи, як свідки. Тому директор на свої посаді має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими. Суд з аргументами сторони обвинувачення погодився.