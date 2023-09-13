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На премії MTV Video Music Awards українська режисерка Таня Муїньо перемогла в одній з номінацій

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Facebook / Tanu Muiño

У США пройшла церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023 за створення відеокліпів. У номінації «Найкраща артрежисура» перемогла українська режисерка Таня Муїньо.

Про це йдеться на сайті премії.

Таня Муїньо отримала нагороду за кліп “Attention” для Doja Cat. Її також номінували в головній категорії «Відео року», однак вона поступилася співачці Тейлор Свіфт, яка виграла в усіх девʼяти номінованих категоріях з піснею “Anti-Hero”.

Ось перелік усіх переможців MTV Video Music Awards 2023 року:

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка і кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021-му — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.