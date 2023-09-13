На премії MTV Video Music Awards українська режисерка Таня Муїньо перемогла в одній з номінацій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / Tanu Muiño
У США пройшла церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023 за створення відеокліпів. У номінації «Найкраща артрежисура» перемогла українська режисерка Таня Муїньо.
Про це йдеться на сайті премії.
Таня Муїньо отримала нагороду за кліп “Attention” для Doja Cat. Її також номінували в головній категорії «Відео року», однак вона поступилася співачці Тейлор Свіфт, яка виграла в усіх девʼяти номінованих категоріях з піснею “Anti-Hero”.
Ось перелік усіх переможців MTV Video Music Awards 2023 року:
- Відео року — Taylor Swift (“Anti-Hero”);
- Артист року — Taylor Swift;
- Пісня року — Taylor Swift (“Anti-Hero”);
- Альбом року — Taylor Swift (“Midnights”);
- Найкращий новий артист — Ice Spice;
- Найкращий виступ року — TOMORROW X TOGETHER (“Sugar Rush Ride”);
- Найкраща колаборація — KAROL G, Shakira (TQG);
- Найкращий поп-артист — Taylor Swift (“Anti-Hero”);
- Найкращий Hip-Hop артист — Nicki Minaj (“Super Freaky Girl”);
- Найкращий R&B артист — SZA (“Shirt”);
- Найкращий Rock виконавець — Måneskin (“THE LONELIEST”);
- Найкращий латинський виконавець — Anitta (“Funk Rave”);
- Найкращий афробіт — Rema & Selena Gomez (“Calm Down”);
- Найкращий K-Pop артист — Stray Kids (“S-Class”);
- Гурт року — BLACKPINK
- Найкраща пісня літа — Jung Kook ft. Latto (“Seven”);
- Найкраща альтернативна пісня — Lana Del Rey ft. Jon Batiste (“Candy Necklace”)
- Найкраща хореографія — BLACKPINK (“Pink Venom”);
- Найкраща операторська робота — Taylor Swift (“Anti-Hero”);
- Найкращі візуальні ефекти — Taylor Swift (“Anti-Hero”);
- Найкраща режисура — Taylor Swift (“Anti-Hero”);
- Найкраща артрежисура — Doja Cat (“Attention”);
- Найкращий монтаж — Olivia Rodrigo (“Vampire”).
Хто така Таня Муїньо?
Українська дизайнерка, режисерка і кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.
У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.
Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.
У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021-му — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.
- У 2022 році кліп української режисерки Тані Муїньо для Гаррі Стайлса на пісню “As It Was” здобув перемогу в пʼяти номінаціях.
- У 2021 році найкращим відео року за версією MTV Music Awards став кліп Муіньо для репера Lil Nas Х на пісню “Montero”.