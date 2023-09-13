Apple припиняє випуск iPhone 13 mini. З малою діагоналлю залишився тільки iPhone SE

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Tomasz Zagórski / Unsplash

Після релізу iPhone 15 Apple оголосила, що зупиняє виробництво iPhone 13 mini — останнього флагманського iPhone з діагоналлю меншою за 6 дюймів.

Apple випустила лише два покоління ‌iPhone‌ mini (з діагоналлю 5,4) — 12 та 13‌. Перший з них припинили виробляти після виходу iPhone 14, пише MacRumors.

Apple продовжує продавати ‌iPhone 13‌ і ‌iPhone 14‌, а от модель iPhone 12 зняли з виробництва та замінили на ‌iPhone 13‌, вартість якого впала.

Повна лінійка iPhone, які досі є у виробництві:

iPhone SE — $429

iPhone 13 — $599

iPhone 14 — $699

iPhone 15 — $799

iPhone 15 Plus — $899

iPhone 15 Pro — $999

iPhone 15 Pro Max — $1 199

Попри завершення виробництва, iPhone 13‌ mini та ‌iPhone 12‌ продаватимуть у магазині Apple та у сторонніх дистрибʼюторів до вичерпання їх запасу.