Сили оборони знищили 16 російських танків за добу. Ситуація на фронті
- Автор:
- Ліза Бровко
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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»
Протягом минулої доби відбулося 34 бойові зіткнення між українськими бійцями й російськими окупантами. Останні втратили 16 танків, 30 артилерійських систем і 14 бойових броньованих машин.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах.
На Купʼянському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти намагаються прорвати оборону біля Оріхово-Василівки. Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області.
Українські військові тримають оборону неподалік Авдіївки та Марʼїнки, які окупанти штурмували 20 разів за добу. Також росіяни безуспішно атакували в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області.
За добу авіація України завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Уночі 13 вересня ППО збила 32 ударні дрони під час російської атаки на Одещину і Сумщину.