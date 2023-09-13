Повітряні сили: ППО збила 32 ударні дрони під час російської атаки на Одещину і Сумщину

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У ніч проти 13 вересня сили Протиповітряної оборони знищили 32 ударні дрони Shahed, якими окупанти атакували Одеську і Сумську області.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили 44 безпілотники з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Атаку відбивали винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Більшість дронів летіли на південь Одещини для атак на портову інфраструктуру.