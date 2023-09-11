В Україні обстежили близько 40% родючих земель на деокупованих територіях

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Україні потрібно обстежити 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на звільнених територіях, ідеться в Плані розмінування. Нині оглянули 188 600 гектарів.

Про це пише Міноборони України.

До обстеження залучили понад 1 000 фахівців і 17 машин механізованого розмінування. Вони працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях.

Фахівці зʼясували, що понад 124 гектари земель (із обстежених) потребують очищення. Уже очистили більше за 76 тисяч гектарів, але ще 7 800 га треба розмінувати.