В Україні обстежили близько 40% родючих земель на деокупованих територіях
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
В Україні потрібно обстежити 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на звільнених територіях, ідеться в Плані розмінування. Нині оглянули 188 600 гектарів.
Про це пише Міноборони України.
До обстеження залучили понад 1 000 фахівців і 17 машин механізованого розмінування. Вони працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях.
Фахівці зʼясували, що понад 124 гектари земель (із обстежених) потребують очищення. Уже очистили більше за 76 тисяч гектарів, але ще 7 800 га треба розмінувати.
- За оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі. Зараз українські студенти у Великій Британії вивчають, як покращити якість ґрунту, забрудненого внаслідок бойових дій.
- Загалом 30% території України забруднено російськими мінами.
- Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.