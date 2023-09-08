Очільник Мінцифри Федоров дозволив опублікувати своє листування з Ілоном Маском у книзі про мільярдера

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров дозволив опублікувати своє листування з Ілоном Маском у біографічнії мільярдера.

Про це український міністр написав в X (Twitter).

«Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень Ілону Маску у новій книзі про нього 😉 Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу», — написав Михайло Федоров.

Раніше видання Financial Times писало, що Маск надав своєму біографу листування, не запитуючи дозволу Федорова.