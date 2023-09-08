Росія вдарила по Кривому Розі, є загиблий
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Кривому Розі вранці 8 вересня російська ракета влучила в адміністративну будівлю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Загинула одна людина, ще 25 постраждали. Трьох людей діставали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Інформацію уточнюють.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загиблий — поліцейський. Люди, яких дістали з-під завалів, — це рятувальники, вони у важкому стані.
- Зранку 8 вересня росія вже обстріляла Суми і Запоріжжя. У Сумах від ранкової ракетної атаки постраждали дві людини — їх дістали з-під завалів. У Запоріжжі росіяни поцілили кількома балістичними ракетами по обʼєкту цивільної інфраструктури, одна людина постраждала.