Ілон Маск пояснив зрив атаки дронів на російський флот у Криму

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Очільник SpaceX Ілон Маск відреагував на скандал із його відмовою підтримати у 2022 році українську військову операцію проти Чорноморського флоту рф в окупованому Криму. Бізнесмен заявив, що не вимикав супутникового звʼязку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.

«Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту», — заявив мільярдер.

Напередодні CNN із посиланням на біографа Ілона Маска написало, що бізнесмен у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового звʼязку Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку України на російський флот. Він боявся ескалації.

Приблизно в той самий час окупанти захопили неушкоджені екземпляри українських аквадронів, які прибило до берега з невідомої причини.

Раніше Маск неодноразово писав, що боїться погроз російського диктатора володимира путіна застосувати ядерну зброю, якщо ЗСУ підуть звільняти захоплений росіянами півострів.