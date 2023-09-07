ВАКС взяв одеського бізнесмена Кауфмана під варту. Його підозрюють у заволодінні міжнародним аеропортом

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману у справі про привласнення доходу від аеропорту «Одеса» на 2,5 мільярда гривень.

Кауфман відправиться в СІЗО з альтернативою застави у 268,4 мільйона гривень, хоча прокурор просив 992,4 мільйона. Строк дії запобіжного заходу — до 29 жовтня.

Якщо Кауфман внесе заставу, то повинен буде дотримуватися низки обовʼязків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними й свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.