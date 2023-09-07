Омбудсман Дмитро Лубінець: 25 тисяч українців вважаються зниклими «за особливих обставин»
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- Олександр Рубан
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Приблизно 25 тисяч цивільних українців вважаються зниклими за особливих обставин — тобто бути цивільними заручниками та можуть перебувати в російському полон.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції 7 вересня, пише Інтерфакс-Україна.
«Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин. Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список», — сказав Лубінець.
Також омбудсман зазначив, що він, як і раніше, не має жодної офіційної інформації про стан українського журналіста Дмитра Хилюка, якого росіяни викрали в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області в березні 2022 року.
- 31 травня Лубінець заявляв, що в росії перебувають 27 тисяч цивільних заручників.
- 5 серпня 2022 року Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни.
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