Індійський космічний апарат Aditya-L1 надіслав перше «селфі» на шляху до Сонця
- Автор:
- Анна Холоднова
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ISRO
Індійська місія Aditya-L1 надіслала на Землю дві фотографії, зроблені на шляху до Сонця.
Про це пише BBC.
Перший знімок — це «селфі» Aditya-L1, на якому видно два із семи наукові інструменти космічного апарату.
На другому фото — Земля і Місяць в одному кадрі.
Від моменту запуску Aditya-L1 вже двічі облетів навколо Землі. Апарат зробить це ще три рази, а потім попрямує до точки Лагранжа 1 — місця між Сонцем і Землею за 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети. Там зонд вивчатиме сонячну корону, фотосферу і хромосферу.
- 2 вересня Індія вперше запустила власну місію спостереження за Сонцем під назвою Aditya-L1. Зонд має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети. Індійське космічне агентство каже, що корабель подолає цю відстань за чотири місяці.