Міністр оборони Рустем Умєров: На виплати військовим не вистачає понад 250 мільярдів гривень до кінця року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Верховна Рада України
Україні до кінця року не вистачає 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення військових.
Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив у парламенті 6 вересня під час призначення на посаду.
Міністр думає просити 251 мільярд, з яких 227 — на грошове забезпечення на жовтень-грудень, 24 мільярди гривень — на одноразову грошову допомогу. Рустем Умєров пропонує забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.
Наразі в українському секторі оборони задіяні понад мільйон людей, з них понад 800 тисяч — у ЗСУ. Через війну витрати на оборону зростають стрімко. Умєров нагадав, щороку Україна витрачає понад 3 трильйони гривень. Із них 1,6 трильйона — для сектора безпеки і оборони. Дохідна частина бюджету всього 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби.
- 6 вересня Рустема Умєрова призначили міністром оборони замість Олексія Резнікова. Умєров окреслив пʼять основних пріоритетів на посаді: військовоцентричність (військовий — найвища цінність); Міністерство має стати головною інституцією координації Сил оборони; розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами); нульова толерантність до корупції та цифровізація й розвиток українського військово-промислового комплексу.