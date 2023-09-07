Українське зерно вже почали експортувати через порти Хорватії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна почала експортували зерно через порти Хорватії. Про це 7 вересня на саміті ініціативи «Трьох морів» у Бухаресті заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.
«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», — заявила Юлія Свириденко.
- 17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси і області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден.
- Загалом Україна і США вважають розвиток зернового коридору на Дунаї найперспективнішим. У лютому 2023 року Україна збільшила глибину гирла Бистре в дельті Дунаю, щоб збільшити експорт із морських портів. Це дозволить додатково експортувати 500 тисяч тонн щомісяця.