Українське зерно вже почали експортувати через порти Хорватії

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Україна почала експортували зерно через порти Хорватії. Про це 7 вересня на саміті ініціативи «Трьох морів» у Бухаресті заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни», — заявила Юлія Свириденко.