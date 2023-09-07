У Мексиці декриміналізували аборти

Новини

Getty Images

Верховний суд Мексики скасував усі кримінальні покарання за аборти. Національні закони, які забороняють цю процедуру, визнали неконституційними й такими, що порушують права жінок.

Рішення суд ухвалив 6 вересня.

Верховний суд ухвалив виключити аборти з федерального кримінального кодексу. Постанова вимагатиме від Федеральної служби охорони здоровʼя пропонувати аборт усім, хто про це просить.

Суд визнав, що криміналізація аборту є актом насильства та дискримінації за ознакою статі, оскільки вона увічнює стереотип про те, що жінки можуть вільно проявляти свою сексуальність тільки для продовження роду, і посилює гендерну роль про те, що материнство — це обовʼязкове призначення жінки.

Читайте також: У США збирають гроші на плавучу клініку для абортів

Крім цього, суд наголосив: той факт, що жінка, яка стала жертвою зґвалтування, вирішує зробити аборт і піддається за це кримінальному покаранню, завдає їй глибокої шкоди, оскільки змушує її зберігати небажану вагітність — результат травматичної події, що є формою тортур і жорстокого поводження.

Нова ухвала легалізує аборти у всіх 32 штатах. Мехіко був першим штатом країни, який декриміналізував аборти в 2007 році, і дюжина інших наслідувала цей приклад.