Rolling Stones випустив перший за 18 років альбом — “Hackney Diamonds”

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David M. Benett / Contributor / Getty Images

Музичний гурт The Rolling Stones вперше за 18 років випустив альбом “Hackney Diamonds”. Це також буде перший альбом після смерті барабанщика Чарлі Воттса.

Про це пише Reuters.

Мік Джаггер, Кейт Річардс і Ронні Вуд вийшли на сцену лондонського театру й обговорили альбом перед премʼєрою кліпу на сингл “Angry”.

David M. Benett / Contributor / Getty Images

80-річний фронтмен Джаггер сказав, що гурт «дуже запалився», коли записував нову музику. Він описав альбом так: сучасна музика з сумішшю року, балад, танцю та чогось у стилі кантрі.