США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

Новини

Death to Stock

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вперше передасть Україні конфісковані в підсанкційних російських олігархів активи.

Про це він сказав на пресконференції в Києві, пише пресслужба Держдепу США.

Тепер конфісковані російські активи підуть на підтримку українських ветеранів. Усього США передадуть $5,4 мільйона таких активів.

За словами Блінкена, ті, хто сприяв війні росії в Україні, мають заплатити за це.