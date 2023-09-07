Японія з четвертої спроби запустила космічний корабель на Місяць

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Японія успішно запустила ракету з посадковим модулем на Місяць. Це була четверта спроба за рік. Країна хоче стати пʼятою, що висадилася на Місяці, після США, Радянського Союзу, Китаю та Індії.

Про це пише BBC.

Японський посадковий модуль отримав назву «місячний снайпер». Його запустило в космос на ракеті H-IIA Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Якщо все піде за планом, він сяде на поверхню в межах 100 метрів від місця поблизу кратера Шиолі на ближній стороні Місяця. Попередні посадкові апарати сідали на відстані від кількох до десятків кілометрів від запланованих місць посадки. Тому японський модуль і назвали «снайпером».

Очікується, що корабель вийде на орбіту Місяця за чотири місяці, щоб потім обертатися навколо нього і приземлитися в лютому. «Місячний снайпер» вивчатиме різні космічні явища, зокрема чорні діри.

Місія коштувала Японії $100 мільйонів. Країна хоче довести, що здатна посадити на Місяць легкий і недорогий космічний корабель.