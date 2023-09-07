Уночі росіяни атакували безпілотниками південь Одещини. Наслідки

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Уночі 7 вересня російські окупанти протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини — це четверта атака на Ізмаїльський район за пʼять днів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через наліт Shahed у кількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Постраждав водій вантажівки, у нього легка травма ноги.

Зараз на місці ліквідують наслідки обстрілів.