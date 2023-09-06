Петиція із проханням до Зеленського ветувати закон про е-декларування набрала необхідну кількість підписів

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт № 9534, який повертає електронне декларування, але залишає реєстр закритим на рік, набрала необхідну кількість голосів — 25 тисяч. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автор петиції вимагає повернути проєкт закону до парламенту, щоб депутати зробили доступ до реєстру відкритим негайно. Петиція набрала необхідну кількість підписів за три години.

«Він [законопроєкт] нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства — відкрити дані про статки чиновників — він не виконав, лишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік. А отже, позбавили громадян і журналістів інструменту контролю за діями посадовців і головного запобіжника корупції під час війни», — ідеться в петиції.