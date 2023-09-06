Суддю Олексій Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці

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«Бабель»

Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це повідомив «Бабелю» адвокат родини загиблого Віталій Сердюк.

Тандир буде в СІЗО до 4 листопада включно.

Олексій Тандир на засіданні суду 6 вересня 2023 року. «Бабель»