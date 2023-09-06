Німеччина звинуватила двох російських шпигунів у державній зраді. Один з них працював у Федеральній розвідувальній службі

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У Німеччині генеральний прокурор висунув офіційне звинувачення у державній зраді на користь росії колишньому начальнику підрозділу Федеральної розвідувальної служби (BND) і його спільнику.

Про це повідомляє BBC.

За даними німецьких медіа, підозрюваний Карстен Л. працював у технічній розвідці, а потім очолив підрозділ, що займається безпекою та перевіркою даних. Прокурори вважають, що він поділився розвідданими про війну в Україні і «ПВК Вагнера» та отримав за це приблизно €400 тисяч.

Німецького бізнесмена, який народився в росії, Артура Е. звинувачують у поїздці до Москви та передачі розвідданих російському ФСБ. Німецькі медіа стверджують, що Артур Е. був торговцем діамантами. Імовірно, спільники вперше зустрілися на приватній вечірці в футбольному клубі в Баварії в 2021 році. Тоді Карстен Л. розповів Артуру про свою роботу в BND.

Обом шпигунам може загрожувати довічне увʼязнення.