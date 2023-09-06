Німеччина звинуватила двох російських шпигунів у державній зраді. Один з них працював у Федеральній розвідувальній службі
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Німеччині генеральний прокурор висунув офіційне звинувачення у державній зраді на користь росії колишньому начальнику підрозділу Федеральної розвідувальної служби (BND) і його спільнику.
Про це повідомляє BBC.
За даними німецьких медіа, підозрюваний Карстен Л. працював у технічній розвідці, а потім очолив підрозділ, що займається безпекою та перевіркою даних. Прокурори вважають, що він поділився розвідданими про війну в Україні і «ПВК Вагнера» та отримав за це приблизно €400 тисяч.
Німецького бізнесмена, який народився в росії, Артура Е. звинувачують у поїздці до Москви та передачі розвідданих російському ФСБ. Німецькі медіа стверджують, що Артур Е. був торговцем діамантами. Імовірно, спільники вперше зустрілися на приватній вечірці в футбольному клубі в Баварії в 2021 році. Тоді Карстен Л. розповів Артуру про свою роботу в BND.
Обом шпигунам може загрожувати довічне увʼязнення.
- Про арешт співробітника BND стало відомо 22 грудня, тоді Федеральний комітет Німеччини звинуватив його в передачі росії держтаємниці у 2022 році. За останні роки в Німеччині засудили кількох людей, які шпигували на користь росії. Однак про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі заявили вперше з 2014 року. Spiegel із посиланням на власні джерела писав, що російського шпигуна у BND допомогли викрити дані від західної розвідки.
- У грудні в аеропорту Мюнхену після прибуття зі США затримали Артура Е.
- Німецькі видання не повідомляють повних імен обвинувачених, проте раніше їх розкривали інші медіа. За їхніми даними, обвинувачених звуть Карстен Лінке та Артур Еллер.