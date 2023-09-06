Суд конфіскував продукцію заводу російського мільярдера Комарова

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд в Україні конфіскував продукцію, виготовлену російською компанією «Кіберсталь». Вироби з металу вартістю майже 3 млн гривень передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Ці товари виробила компанія російського мільярдера Андрія Комарова. Минулого року РНБО запровадила проти нього десятирічні санкції.

Андрій Комаров. Bloomberg / Getty Images

Вироби перебували на складах української митниці ще до початку повномасштабної війни. Їх замовила одна з українських фірм. У травні цього року українські підприємці спробували розмитнити російський товар через фірми-прокладки, але їм це не вдалося.

Досудове розслідування триває.