Суд конфіскував продукцію заводу російського мільярдера Комарова
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суд в Україні конфіскував продукцію, виготовлену російською компанією «Кіберсталь». Вироби з металу вартістю майже 3 млн гривень передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Ці товари виробила компанія російського мільярдера Андрія Комарова. Минулого року РНБО запровадила проти нього десятирічні санкції.
Вироби перебували на складах української митниці ще до початку повномасштабної війни. Їх замовила одна з українських фірм. У травні цього року українські підприємці спробували розмитнити російський товар через фірми-прокладки, але їм це не вдалося.
Досудове розслідування триває.
- Раніше у Полтавській області арештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина — начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів.