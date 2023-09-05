Відома модель Лінда Євангеліста повідомила, що в неї двічі за 5 років був рак молочної залози

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Колишня супермодель, 58-річна Лінда Євангеліста повідомила, що у неї двічі був рак молочної залози. Про це вона вперше публічно розповіла в інтервʼю The Wall Street Journal.

У грудні 2018 року під час щорічної мамографії у неї діагностували онкологічне захворювання, моделі зробили двосторонню мастектомію — видалили тканину молочних залоз. «Тоді я думала, що цього достатньо і що рак грудей не вбʼє мене», – сказала вона.

У липні 2022 року вона виявила шишку на грудях. Після МРТ моделі призначили біопсію, яка показала рак грудного мʼяза.

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У розмові зі своїм хірургом Євангеліста порадила йому не перейматися зовнішністю і зробити із грудьми все, що потрібно. За її словами, приблизно за тиждень вона перейшла від думки, що вона не має раку, до променевої терапії та хіміотерапії: «Я просто перейшла в режим «просто роби те, що маєш робити, і переживи це». Я так і зробила». Нещодавно онколог сказав Євангелісті, що прогноз у неї «добрий», проте рак може повернутися.

Євангеліста вважає, що зараз слушний час, щоб відкрито розповісти про свій досвід: «Я зберігала це в таємниці. Знала лише кілька людей. І я просто не з тих людей, яким доводиться всім ділитися». Після хіміотерапії у моделі випало волосся, «спочатку на маківці, як у мого дідуся». Її нове волосся темніше і ще більше кучеряве, ніж було.