Нацбанк випустив монету, присвячену воєнній розвідці. Її номінал — 5 гривень
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Національний банк України
Національний банк увів в обіг нову монету «Воєнна розвідка України».
Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.
Номінал монети — 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 тисяч штук.
На аверсі зображена емблема Головного управління розвідки.
На реверсі по колу розміщені написи: «Воєнна розвідка України» й гасло воєнних розвідників латиною SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрий пануватиме над зірками»). У центрі — на тлі поверхні земної кулі зображена сова, що пронизує мечем абриси території країни-агресора. На ефесі меча розміщений український тризуб.
Дизайн монет створила Тетяна Балута, а скульптором був Володимир Демʼяненко.
Придбати монети «Воєнна розвідка України» можна з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. Вони також будуть доступні в банках Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.
- У травні Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень.
- 4 серпня Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».
- 24 серпня Нацбанк презентував нову памʼятну монету «Сміливість бути. UA». Її присвятили Дню Незалежності.