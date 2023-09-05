Нацбанк випустив монету, присвячену воєнній розвідці. Її номінал — 5 гривень

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Національний банк України

Національний банк увів в обіг нову монету «Воєнна розвідка України».

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Номінал монети — 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 тисяч штук.

На аверсі зображена емблема Головного управління розвідки.

Національний банк України

На реверсі по колу розміщені написи: «Воєнна розвідка України» й гасло воєнних розвідників латиною SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрий пануватиме над зірками»). У центрі — на тлі поверхні земної кулі зображена сова, що пронизує мечем абриси території країни-агресора. На ефесі меча розміщений український тризуб.

Дизайн монет створила Тетяна Балута, а скульптором був Володимир Демʼяненко.

Придбати монети «Воєнна розвідка України» можна з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку. Вони також будуть доступні в банках Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.