NYT: Російського генерала Суровікіна звільнили з-під варти

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MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / AFP / Getty Image

Російського генерала Сергія Суровікіна, найімовірніше, затримали після заколоту ватажка «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина. Тепер його звільнили.

Про це пише The New York Times з посиланням на двох американських чиновників і джерело, близьке до Міноборони рф.

За даними джерел, хоч Суровікіна й звільнили з-під варти, але поки не зрозуміло, чи залишаються якісь обмеження на його пересування. Однак він точно позбувся карʼєрних перспектив, зберігши звання.

Напередодні Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою, опублікувала фото Суровікіна і його дружини з підписом: «Живий, здоровий, вдома з сімʼєю в Москві».

За пів години до цього міністр оборони Сергій Шойгу відмовився відповідати на запитання журналістів про Суровікіна.