Папа Римський назвав свої слова щодо росії «неправильно сформульованими»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Папа Римський визнав, що його нещодавні коментарі щодо росії були «неправильно сформульовані».
Про це пише Reuters.
Розмовляючи з журналістами на шляху з Монголії, Франциск також сказав, що хотів нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не про політичну.
- 25 серпня Папа Римський Франциск по відеозвʼязку виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Там він закликав росіян ніколи не відмовлятися від своєї спадщини, бо «ви — нащадки великої матінки-росії, крокуйте вперед із цим». У МЗС України заявили, що такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства українців і знищення України, і висловили жаль, що російські великодержавні ідеї звучать від Папи Римського. Промову Папи також розкритикував голова Української греко-католицької церкви Святослав, сказавши, що слова Франциска суперечать його науці про мир.
- 29 серпня очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні заявив, що Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є у «великій російській культурній і духовній спадщині». За його словами, Франциск не хотів звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів росії.
- Литва викликала верховного дипломата Ватикану після слів Папи Римського Франциска про «велику матінку-росію».