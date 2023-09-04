Папа Римський назвав свої слова щодо росії «неправильно сформульованими»

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Reuters

Папа Римський визнав, що його нещодавні коментарі щодо росії були «неправильно сформульовані».

Про це пише Reuters.

Розмовляючи з журналістами на шляху з Монголії, Франциск також сказав, що хотів нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не про політичну.