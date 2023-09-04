ООН: Інвазивні види завдають світовій економіці $423 млрд збитків на рік

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Conservation International

ООН оприлюднила чотирирічний звіт про глобальний вплив близько 3 500 шкідливих інвазивних видів, через які світова економіка втрачає понад $423 мільярди на рік.

Інвазивні види рослин і тварин змінюють місце проживання через дії людини або ж природним шляхом. Вони швидко поширюються і загрожують флорі й фауні певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами.

Виявилося, що інвазивні види відіграють ключову роль у 60% випадків вимирання автохтонних рослин і тварин. Серед наслідків є і такі: наприклад, лісові пожежі на Гаваях минулого місяця спричинили легкозаймисті інвазивні трави, які, за словами вчених, завезли туди з Африки для створення пасовищ. Тим часом інвазивні види комах можуть поширювати такі хвороби, як денге чи малярія.