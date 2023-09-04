Видання «Європейська правда» увійде до складу медіагрупи УП Томаша Фіали

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Соколовська Інна / УНІАН

Видання «Європейська правда» увійде до складу медіагрупи «Українська правда», яка належить бізнесмену Томашу Фіалі — голові інвестиційного фонду Dragon Capital.

На сайті ЄП зазначається, що тісніша інтеграція допоможе краще розвиватися виданням, почати принципово нові проєкти, консолідувати ресурси, зробити ефективнішими адміністративні процеси і посилити управління. Ініціатором обʼєднання, яке завершиться у жовтні цього року, стала команда ЄП.

Співзасновник і редактор ЄП Сергій Сидоренко заявив, що обʼєднання розвантажить його команду і вивільнить час на написання матеріалів. Він наголосив, що в українськомовному контенті «обʼєднання не змінить нічого». Однак будуть нововведення — ЄП запустить англомовну версію сайту.

Загалом обʼєднання допоможе виданням охоплювати більшу аудиторію і збирати більший дохід.