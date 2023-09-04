МЗС: Під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали на територію Румунії

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Під час нічної атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії.

Про це вранці 4 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», — наголосив Ніколенко.

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».