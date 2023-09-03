Російський пілот, який вирішив перейти на бік України і викрав вертоліт, розповів деталі операції

Новини

Російський пілот, 28-річний капітан Максим Кузьмінов, який викрав російський вертоліт Мі-8 і перелетів на ньому на територію України, розповів деталі операції, яка отримала кодову назву «Синиця».

Про це він розповів у фільмі «Збиті льотчики росії», який показали 3 вересня.

Операцію провели 9 серпня 2023 року на території Вовчанської територіальної громади Харківської області, готувалися до неї кілька місяців. Максим Кузьмінов сам звʼязався з представником української розвідки, розповів, що перебуває біля кордону, передав своє місцезнаходження. Потім пілот остаточно ухвалив рішення і перетнув кордон на малій висоті в режимі радіотиші. Летів він через безпечну лінію фронту, яку організувала українська розвідка. Під час фінальної стадії операції пілот отримав поранення.

Зараз Кузьмінов у безпеці, отримав від України всі передбачені законом гарантії безпеки і дає свідчення про російську авіацію й аеродромну мережу.

«Основа мого вчинку — не сприяти цим військовим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться. Україна однозначно переможе в цій війні», — пояснив пілот.

Вертоліт уже поповнив авіаційний парк воєнної розвідки. Це перша операція від початку повномасштабного вторгнення, коли вдалося захопити в боєздатному стані нову російську авіатехніку і переманити на свій бік фахового льотчика.