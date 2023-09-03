«Барбі» стала найкасовішою стрічкою року. У прокаті фільм вже зібрав $1,35 мільярда

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Warner Bros. Pictures

Фентезі-комедія «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях стала найкасовішим фільмом року.

Стрічка зібрала у світовому прокаті рекордні $1,36 млрд, випередивши анімаційний фільм «Брати Супер Маріо в кіно», який вийшов у квітні і зібрав $1,35 мільярда, повідомляє Variety.

За перші чотири тижні прокату фентезі-комедія «Барбі» стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні, а за шість тижнів — найкасовішим фільмом в історії Warner Bros.

Збори від світового прокату фентезі-комедії «Барбі» за 17 днів показу перевищили $1 мільярд, що зробило Грету Гервіг першою в історії режисеркою, чия робота зібрала таку суму.