Керівна партія Грузії визнала, що не зможе оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі

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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images

Голова фракції «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе визнав, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту президенту Саломе Зурабішвілі, оскільки для цього забракне голосів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає «Грузия Online».

За його словами, опозиція чітко зафіксувала підтримку Саломе Зурабішвілі, «коли вона порушує Конституцію».

«У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що і сьогодні неможливо мобілізувати 100 голосів. Це було наше припущення, але тепер воно вже підкріплене доказами – всі кажуть, що не підтримають», — сказав Мдінарадзе.

Він зауважив, що опозиція підтримує президента, і «Грузинська мрія» не збирається «благати» своїх опонентів про підтримку процедури імпічменту.