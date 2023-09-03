КНДР імітувала ядерну атаку, щоб попередити США про реальну небезпеку ядерної війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Loco Steve / Flickr
Північна Корея імітувала тактичну ядерну атаку, випустивши дві крилаті ракети великої дальності з фальшивими ядерними боєголовками. Вони пролетіли 1 500 кілометрів на заданій висоті 150 метрів, повідомляє Reuters.
Так, КНДР відповіла на спільні військові навчання, які на початку тижня провели США і Південна Корея.
«Безрозсудність і небезпечний характер конфронтаційної істерії, до якої нещодавно вдалися США і бандити «Республіки Корея», є безпрецедентними в історії», — заявило північнокорейське провладне телеграфне агентство ЦТАК.
Також влада Північної Кореї наголосила, що «ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії всіма способами».
- 13 липня Північна Корея підтвердила другий запуск міжконтинентальної балістичної ракети.