Міноборони позивається на постачальника неякісних сухпаїв. Хоче стягнути 456 млн гривень

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Міністерство оборони подало позов на підприємство, яке постачило неякісні продуктові набори ЗСУ. Відомство планує стягнути з постачальника 456 мільйонів гривень, пише пресслужба.

Приватна компанія уклала з Міноборони договір 14 березня 2022 для забезпечення Київського гарнізону, але з того часу неодноразово порушила умови.

У грудні 2022 року відомство подало позов до підприємства про стягнення попередньої оплати й пені на загальну суму 456,66 мільйона гривень. Господарський суд Києва 9 січня 2023-го відкрив провадження у справі й арештував рахунки підприємства на зазначену суму. Пізніше до справи залучили Офіс генпрокурора.

У травні 2023 року Міністерство оборони подало позовну заяву про визнання недійсною додаткової угоди до договору з компанією. Цю вимогу суд задовільнив. Додаткова угода передбачала купівлю сухпаїв, які виявилися неякісними.

Останнім часом довкола закупівель Міноборони виникає багато дискусій. На початку серпня журналісти повідомили про неналежну закупівлю курток, хоча відомство все спростовує і готує судові позови «до ЗМІ та людей, які навмисно поширюють неправдиві відомості» про підміну зимової форми літньою.

На початку року правоохоронці також повідомили колишньому заступнику міністра оборони та екскерівнику департаменту державних закупівель про підозру в причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. За кілька місяців фігуранти отримали ще одну підозру — у причетності до розкрадання бюджетних грошей під час закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ.